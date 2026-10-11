Папа римский Лев XIV заявил в воскресенье, что врачи обнаружили у него небольшое новообразование в легком и на этой неделе ему предстоит операция по его удалению.

Это первый случай, когда здоровье 71-летнего понтифика может вызвать беспокойство за время его пребывания на этом посту, комментирует Reuters.

«Недавно в ходе медицинских обследований врачи обнаружили локализованный узелок в моем легком, — сказал понтифик во время еженедельной воскресной молитвы на площади Святого Петра. — Он был обнаружен на самой ранней стадии и хорошо локализован».

Легочный узелок представляет собой небольшое уплотнение ткани, в большинстве случаев такие образования носят доброкачественный характер. По данным врачей, менее 5% узелков в легких оказываются злокачественными, риск возрастает с возрастом и под влиянием других факторов.

«Врачи считают целесообразным провести вмешательство, поэтому, следуя их совету, я решил подвергнуться операции по его удалению, — сказал папа римский. — Операция уже запланирована на ближайшие дни».

Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни сообщил СМИ, что «операция запланирована на первые дни следующей недели». По его словам, на восстановление, как ожидается, уйдет около недели.

Новостной портал Vatican News уточнил, что операция пройдет в римской клинике Джемелли. В этой больнице был оборудован специальный папский номер после неудавшегося покушения на жизнь папы Иоанна Павла II в мае 1981 года, который используется до сих пор.