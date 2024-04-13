Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо Папе Римскому Франциску I по поводу Палестины.

Как передает #, информацию об этом распространила местная пресса.

В письме отмечена важность недопущения нарушений международного и гуманитарного права в секторе Газа:

«Человечество должно поднять свой голос против целенаправленных бомбардировок больниц, школ, мечетей и церквей, то есть объектов, которые имеют неприкосновенный статус во время войны. Постоянный мир и стабильность на Ближнем Востоке невозможны без справедливого решения палестино-израильского вопроса. Важно создать независимое, суверенное и географически интегрированное Государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое займет свое место в глобальной системе в качестве равноправного члена международного сообщества».