Киев отверг предложение папы римского Франциска пойти на переговоры с Россией под белым флагом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в воскресенье, 10 марта, комментируя призыв понтифика: «Наш флаг — сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать других флагов».

Парируя слова главы Римско-католической церкви о том, что «сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, кто имеет мужество показать белый флаг, вести переговоры», Кулеба написал в соцсети X: «Сильнее всего тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это «переговорами».

Глава украинской дипломатии указал, что стратегия Ватикана использовать белый флаг известна «из истории первой половины ХХ века», и призвал «не повторять исторических ошибок и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь».

Выразив благодарность папе римскому «за постоянные молитвы за мир», Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев «продолжает надеяться, что после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев». (DW)