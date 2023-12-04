Президент России Владимир Путин будет приглашен на саммит G20 в Бразилии в следующем году, но ему придется столкнуться с последствиями международного ордера на его «арест», потому что Бразилия привержена Римскому статусу МУС. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает Reuters.

Ранее бразильский лидер заявил, что Путин будет в безопасности во время своего визита в Бразилию. Он также добавил, что решение о возможном аресте российского президента во время приезда будут принимать суды, а не правительство или парламент.