В одной из римских больниц во вторник папе римскому Льву XIV провели операцию по удалению небольшого уплотнения в легком. Как сообщили в Ватикане, хирургическое вмешательство прошло успешно.

Утром, незадолго до операции по удалению новообразования, папа римский прибыл в клинику «Джемелли», улыбаясь и приветственно помахивая рукой. Люди, собравшиеся у больницы, выражали обеспокоенность его состоянием.

«Процедура прошла успешно, в ожидаемые сроки и в плановом порядке», — говорится в кратком заявлении Ватикана. Также отмечается, что все подробности будут предоставлены позднее.

Эта операция стала первой госпитализацией 71-летнего Льва XIV с момента его вступления в должность главы Католической церкви в мае 2025 года. Представители Ватикана, которые виделись с понтификом в понедельник, отметили, что он спокойно относится к предстоящему пребыванию в больнице.

Перед операцией в Ватикане предположили, что период восстановления понтифика займет около недели. Все запланированные с его участием аудиенции отменены до 20 октября. Что произойдет, если папе римскому потребуется более длительное восстановление, пока не ясно.

Агентству France-Presse в Ватикане уточнили, что новообразование было обнаружено в ходе планового медицинского осмотра папы римского и что не было никаких симптомов, которые послужили бы поводом для проверки его легких.

Святой престол традиционно хранил в строгом секрете информацию о здоровье пап, однако стал более открытым во время болезни предшественника Льва XIV — папы Франциска, аргентинца, который свободно говорил о своих недугах. (svoboda.org)