Нидерланды временно разместят зенитные ракетные комплексы Patriot в Литве, сообщает министерство национальной обороны республики.

«Этим летом Нидерланды решили разместить в Литве ЗРК большой дальности Patriot на несколько недель. Голландская воинская часть будет проходить обучение в Литве вместе с подразделениями литовской армии», — говорится в сообщении.

По мнению главы минобороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, развертывание Patriot на территории республики — это отличная новость.

«Участие нидерландских солдат в батальоне передовых сил НАТО, миссии воздушной полиции стран Балтии и подразделении интеграции сил НАТО имеет большое значение для безопасности балтийских стран. Этим шагом мы также укрепляем наше сотрудничество в сфере противовоздушной обороны», — сказал министр.

По данным военного ведомства Литвы, грядущим летом в ходе учений будет отрабатываться умение перемещать системы и подразделения ПВО в предельно сжатые сроки и плавно интегрировать их для выполнения задач.

В середине марта президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что НАТО необходимо отказаться от основополагающего акта о сотрудничестве с Россией и на постоянной основе разместить военные базы у российских границ.

По его словам, этот акт «мешает трезво мыслить многим столицам и держит в серой зоне стратегической двусмысленности». Западным странам нужно быть сильными, поскольку это «лучшее средство сдерживания», подчеркнул Науседа, добавив, что в противном случае президент РФ Владимир Путин получит «сигналы об уязвимости» Запада.

После начала войны в Украине НАТО занялась укреплением своего восточного фланга и отправила боевые группы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию в дополнение к уже находившимся в странах Балтии и Польше. Но из-за акта Россия — НАТО эти подразделения размещены на ротационной основе.

На текущий момент боевые группы насчитывают в общей сложности немногим более 10 тыс. военных. По итогам саммита в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, лидеры блока должны утвердить решение увеличить их численность до 4–5 тыс. в каждой из стран (32–40 тыс. человек суммарно). В перспективе в планы НАТО входит расширение сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек.

В Кремле ранее признавали, что альянс создал «мощный кулак» на восточных границах России. «НАТО как был создан и задуман как инструмент конфронтации, он так и выполняет эти функции. Никаких других функций НАТО выполнять не может просто по своей сути», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Путин дал поручение усилить западный фланг в связи с наращиванием сил альянса. (moscowtimes.ru)