Грузия закупит зенитно-ракетные комплексы у польской компании MESKO S. A., сообщили в Минобороны Грузии.

Соглашение о закупке сегодня в Тбилиси подписали замминистра обороны Грузии Георгий Хаиндрава и представители фирмы.

Документ подготовлен в рамках программы развития Сил обороны Грузии.

На встрече стороны также говорили о важности внедрения в Грузии современного вооружения стандартов НАТО, что будет способствовать укреплению обороноспособности страны.

MESKO — производитель вооружений с почти 100-летней историей. Сегодня компания является правомочным поставщиком военной продукции для войск НАТО.

Согласно информации на сайте MESKO, компания производит несколько типов зенитно-ракетных комплексов. Какие вооружения закупит Грузия, неизвестно. Также в Минобороны не называют стоимость сделки.

Грузия и Польша активно сотрудничают в сфере оборонного производства. Чуть больше года назад в Тбилиси начало работу грузино-польское предприятие DELTA-WB, которое собирает беспилотники и готовит операторов дронов. (newsgeorgia.ge)