В Кыргызстан поступит зенитно-ракетный комплекс С-300.

Как передает # со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом в интервью «Биринчи радио» сообщил начальник Генштаба Минобороны КР Руслан Мукамбетов.

Откуда именно ожидается поставка вооружения, начальник Генштаба не сообщил.

По словам Мукамбетова, поставка ожидается в ближайшие месяцы. Также он рассказал, что сейчас ведутся переговоры о приобретении других зенитно-ракетных комплексов.

Зенитные ракетные системы семейства С-300 считаются одними из самых мощных систем противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Производятся они в России.