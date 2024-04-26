Если массированный обстрел Израиля иранскими ракетами и дронами и его последствия освещались подробно (почти все объекты были сбиты), то о результатах более сдержанного ответного удара практически не сообщалось. Между тем израильская операция неожиданно подтвердила, насколько активно развивается «взаимовыгодное» (по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу) военно-техническое сотрудничество между Тегераном и Москвой.

Удар по иранскому городу Эсфахан частично уничтожил зенитно-ракетный комплекс С-300, который Россия поставила Ирану, пишет Bloomberg со ссылкой на американские и израильские источники. Наличие российского комплекса обеспокоило Израиль в ситуации, когда его противостояние с Ираном все больше напоминает войну.

По данным Израильской корпорации телерадиовещания, Израиль смог пробить иранскую ПВО, запустив 19 апреля сверхзвуковые ракеты «воздух — земля», которые повредили С-300 на авиабазе под Эсфаханом. Удар был нанесен в ответ на проведенную шестью днями ранее операцию, в которой Иран использовал более 300 ракет и дронов и которую Министерство иностранных дел России назвало «самозащитой».

Россия закупила у Ирана тысячи дронов для применения на войне против Украины и начала производить по его лицензии беспилотники на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Ирану же нужна помощь России в модернизации ПВО и воздушных сил.

Россия собирается поставить Ирану истребители Су-35 и современные ЗРК С-400, сказал Bloomberg Шай Хар-Цви, занимавший высокую должность в Министерстве стратегического планирования Израиля и сохраняющий тесные связи со службами безопасности. Также, по его словам, Москва помогает Ирану в сфере кибервойны, разведки и запуска шпионских спутников.

На следующий день после израильского обстрела государственное информагентство Ирана сообщило о скором прибытии российских истребителей, но затем без объяснения причин удалило новость.

Сотрудничество включает передачу попавшего к российским военным в Украине западного оружия, например обломков зенитных ракет, говорит Сима Шайн, которая возглавляла отдел исследований и анализа израильской разведки «Моссад», а ныне руководит программой по Ирану в Институте исследований национальной безопасности в Тель-Авиве.

По ее словам, обе страны, скорее всего, изучат израильский удар по батарее С-300, чтобы понять, как улучшить противовоздушную оборону. (moscowtimes.ru)