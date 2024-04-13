Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 апреля уничтожила в секторе Газа установки с ракетами, нацеленными на центральную часть страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

В ночь на 13 апреля на юге Израиля звучали сирены воздушной тревоги. ЦАХАЛ сообщал, по городу Сдерот на юге Израиля было зафиксировано три прилета, ракеты были успешно перехвачены. По району, из которого они были запущены, израильская армия открыла артиллерийский огонь.

Самолеты-истребители ЦАХАЛ нанесли удар и взорвали три пусковые установки с 20 ракетами, готовыми к запуску по центру Израиля.

По данным армии, 162-я дивизия продолжает проводить целенаправленные операции в центральной части сектора Газа. За сутки в том числе были уничтожены объекты инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС, ликвидированы несколько боевиков. Всего было нанесено ударов по более чем 30 целям радикалов в секторе Газа.