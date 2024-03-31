Вооруженные силы Великобритании с 2018 года лишились не менее 30 единиц оружия и техники. Есть версия, что они были украдены с британских военных баз, пишет издание The Telegraph.

Так, утраченными оказались несколько пулеметов, в частности, два — общего назначения (GPMG). Также утеряны штурмовые винтовки SA-80, несколько ракетных установок и тысячи патронов. Как пишет издание, один из пулеметов потерял британский Королевский флот в море.

Неизвестна судьба и нескольких пистолетов Glock, автоматов АК-47 советского производства и стрелкового оружия времен Первой и Второй мировой войны. Более того, в период с 2018 по 2023 год пропали по меньшей мере 1,4 тыс. ноутбуков, которые принадлежали Минобороны Британии.

Член британского парламента Сара Олни заявила о необходимости провести расследование на предмет того, содержалась ли на утерянных ноутбуках и прочих гаджетах конфиденциальная информация.