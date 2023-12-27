Телеграм-канал «Астра» со ссылкой на собственные источники сообщает, что как минимум 33 моряка числятся пропавшими без вести после удара ВСУ по десантному кораблю «Новочеркасск» в порту Феодосии в аннексированном Крыму.

По информации издания, в момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков. Помимо пропавших без вести, 19 моряков получили ранения. Официального подтверждения этим данным нет.

О том, что в момент удара на корабле «Новочеркасск» находились моряки, ранее также сообщало издание «Агентство» . Успел ли кто-то из офицеров и матросов покинуть «Новочеркасск» до того момента, как сдетонировали боеприпасы, неизвестно. Штатная численность экипажа корабля составляет 98 человек

Минобороны России не комментировало вопрос о жертвах среди моряков, несмотря на опубликованные кадры с мощным взрывом. О силе взрыва, уничтожившего корабль, позволяют судить крупные фрагменты металлической обшивки «Новочеркасска», которые разлетелись на большое расстояние.