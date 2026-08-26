Власти Непала не могут выйти на связь с большой группой иностранных туристов, которые находились в зоне внезапно обрушившегося на северные районы Непала наводнения. Об этом сообщил Совет по туризму гималайской республики.

«В предварительный список включен 291 иностранный гражданин и 93 непальца, однако информация об их местонахождении и безопасности в настоящее время уточняется», — указали в совете. Известно, что среди них по меньшей мере 105 граждан Индии.

По информации представителя одной из туристических компаний Кумара Адхикари, эти туристы — паломники, которые следовали в Китай к священной для многих религий Востока горе Кайлас. «За исключением нескольких человек, нам не удалось установить связь с паломниками по состоянию на 15:00 (12:15 мск)», — заявил Адхикари.

Другие непальские трекинговые компании, оказывающие услуги туристам, сообщают, что в регионе бедствия могут находиться граждане США, Великобритании, ЮАР и Малайзии.