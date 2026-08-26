Введение полного запрета на торговлю с Ираном может дестабилизировать мировую экономику. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, обеспечение соблюдения санкций сопряжено с множеством проблем, а в случае с Ираном грозит конфронтацией с «союзниками и способными на ответ противниками, в частности КНР». Полный запрет на торговлю создаст еще больше сложностей, пишет NYT. По мнению экспертов, добиться результатов от санкций в отношении Ирана невозможно без сотрудничества со стороны Китая и Индии, ключевых торговых партнеров Тегерана. «Вряд ли это случится», — заявил изданию экс-дипломат США и эксперт по Ирану Алан Эйр.