Евросоюз расширил частичный запрет на финансовые услуги в отношении Беларуси до полного запрета на транзакции в рамках 18-го пакета санкций. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Запрет на специальные финансовые услуги расширен до полного запрета на транзакции. Вводится также эмбарго на импорт оружия из Беларуси», — говорится в сообщении.

Санкции введены также в отношении восьми объектов, связанных с военно-промышленным комплексом Беларуси, их названия пока не уточняются. В заявлении указывается, что новые меры против Минска приведены в соответствие с теми, которые ранее были задействованы в отношении России.

ЕС вводит полный запрет:

На операции с «Северным потоком» и «Северным потоком — 2», в том числе на поставку товаров или услуг.

На финансовые транзакции в отношении Белоруссии в 18-м пакете санкций.

На осуществление любых операций с РФПИ.