Страны Евросоюза рассматривают введение полного запрета на въезд для российских туристов в рамках 19-го пакета санкций против России, сообщили Euractiv осведомленные источники. «Мы не можем просто мириться с тем, что россияне путешествуют и наслаждаются жизнью, в то время как их правительство ежедневно убивает украинцев и угрожает нашей безопасности», — сказал изданию один из европейских дипломатов. Он добавил, что те, кто получают визы и приезжают в ЕС, часто являются представителями среднего класса России.

Полностью запретить въезд российским туристам предлагают страны Балтии, Польша и Финляндия, но Франция и зависящие от туризма южноевропейские страны опасаются такой меры, говорил ранее депутат европарламента Томаш Здеховски. По его словам, в качестве компромисса обсуждается введение квот на выдачу шенгенских виз туристам из России, а также увеличении сроков рассмотрения заявлений и консульского сбора. Помимо визовых ограничений в 19-й пакет санкций может войти предлагаемый Польшей запрет на свободное перемещение по Шенгенской зоне для российских дипломатов. Варшава считает необходимым ограничить его только страной — членом ЕС, где они аккредитованы.

Поводом для обсуждения подобных ограничений стал рекордный приток российских туристов в ЕС. По данным Еврокомиссии, в 2024 году Россия вошла в топ-5 стран по количеству заявок на шенгенские визы. Число поданных заявлений от россиян составило около 606 тыс., а получили разрешение на въезд более 500 тыс. человек. Наибольшее число виз выдали Италия (152 тыс.), Франция (124 тыс.), Испания (111 тыс.) и Греция (60 тыс.). Ранее источники Politico сообщили, что Еврокомиссия до конца года представит рекомендации для стран ЕС об ужесточении выдачи виз гражданам РФ и других «враждебных стран».

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией: визовый сбор вырос с 35 до 90 евро, а срок рассмотрения заявления на визу — с десяти до 15 дней. Ряд европейских стран, в том числе Польша, Латвия, Литва, Эстония и Чехия, полностью прекратили выдачу туристических виз российским гражданам. (moscowtimes.ru)