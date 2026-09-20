За полный запрет граффити выступил 19 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он обратился к акиму (главе городского совета) Астаны с требованием принять жёсткие меры в отношении тех, кто рисует на стенах зданий в казахстанской столице.

По мнению Токаева, граффити «уродуют муниципальные территории по всему миру» и должны рассматриваться как проявления вандализма и злостного хулиганства. Президент предложил ввести против них «меры законодательного и нормативного характера».

В июне граффитисты разрисовали вагоны лёгкого метро в Астане. Работникам транспорта пришлось удалять рисунки с помощью специальных средств. Вагоны, покрытые антивандальным составом, не получили повреждений.

Граффити — рисунки на стенах домов и других городских объектов — начинались как вид нелегального самовыражения молодёжи и вскоре стали частью современной городской среды. Часто они отсылают к острым социальным проблемам. Некоторые граффитисты стали известными художниками. Сейчас многие города заказывают граффитистам роспись стен, их рисунки охраняются как произведения искусства, проводятся фестивали граффити. (svoboda.org)