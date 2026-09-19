В столице Болгарии продолжается чемпионат Европы по боксу, где успешно выступили очередные представители Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в третий соревновательный день двое отечественных боксеров пробились в 1/4 финала турнира.

В весовой категории до 55 кг Амин Мамедзаде взял верх над Жирайром Саргсяном из Армении на стадии 1/8 финала. Позже в категории до 70 кг Наби Искендеров провел свой второй поединок на чемпионатe, победив хорватского спортсмена Фабияна Томкича и также обеспечив себе место в четвертьфинале.

Всего на евроаренаx в Софии азербайджанскую сборную представляют 11 боксеров, однако один из них уже прекратил борьбу за медали.