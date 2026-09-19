Украина призвала бойкотировать чемпионат мира и фестиваль ФИФА U15, который пройдет в Азербайджане, в знак протеста против участия сборной России.

Как сообщает İdman.Biz, с таким заявлением выступил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Он призвал национальные футбольные ассоциации других стран отказаться от участия в турнире. По мнению украинского министра, выступление российской сборной U15 с официальной государственной символикой является неприемлемым.

Бедный заявил, что международное спортивное сообщество должно сохранять единую позицию в отношении участия российских команд в международных соревнованиях. Он также поблагодарил Исландию и Германию за отказ от участия в турнире и призвал другие федерации последовать их примеру.

Министр подчеркнул, что, по позиции украинской стороны, решение ФИФА от 2022 года об отстранении российских команд от международных соревнований должно сохраняться на всех уровнях.

Отметим, что Россия вошла в число участников чемпионата мира и фестиваля ФИФА U15, который пройдет в Азербайджане в октябре. В группе AE российская команда сыграет с Турцией, Афганистаном, Джибути, Сьерра-Леоне и Суданом.

Для сборной России это должно стать первым фактическим участием в турнире под эгидой ФИФА после отстранения российских национальных команд и клубов от соревнований организации в 2022 году.