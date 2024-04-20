Президент Болгарской федерации по художественной гимнастике Илияна Раева пригрозила бойкотировать какое-либо участие граций своей страны на турнирах в Баку.

Как передает azerisport.com, столь резкое заявление она сделала по итогам первого дня Кубка мира по художественной гимнастике, где, как считает Раева, их команду засудили.

«Болгария больше никогда не будет выступать на соревнованиях по художественной гимнастике в Баку. Нашу команду грубо ущемили! Никогда до сих пор мы не позволяли себе подавать протест, но все должно иметь свои пределы!», — написала Раева на официальной странице федерации на Facebook.

Поводом для такого решения стала низкая оценка (35.750), которую вчера вечером получила болгарская команда в групповых упражнениях за свое выступление с пятью обручами на проходящем в столице Азербайджана Кубке мира. Несмотря на протест, поданный штабом болгарской команды, оценка не была изменена, а команда осталась на четвертом месте после первого дня турнира.

Она также остро раскритиковала низкие оценки за артистичность, которые получили за свои выступления в индивидуальном зачете Эльвира Краснобаева и Ева Брезалиева, занивашие, соответственно, 2-е и 5-е места: «Оценки Эльвиры за артистичность… просто безобразие! Так же, как и Евы… Но и это пройдет…». (БНР)

Отдельно хочется отметить, что не уточняется, какое отношение оценки судей имеют к проведению турнира в Баку, и в Азербайджане в целом.