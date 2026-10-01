Украина впервые применила в боевых условиях собственную тактическую баллистическую ракету FP-7. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат», — написал он в Telegram. Следующим шагом станет массовое производство этих ракет, добавил Зеленский.

О возможности скорого боевого применения FP-7 генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех заявляла 11 сентября. Тогда она сообщила, что ракета успешно прошла два этапа испытаний и готовится к проверке в боевых условиях.

FP-7, по словам Терех, имеет дальность до 200 км, способна нести боевую часть массой до 150 кг и запускается с наземной установки. Максимальная скорость ракеты достигает 1500 м/с. Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман ранее называл FP-7 аналогом американской ракеты ATACMS, отмечая, что украинская разработка примерно в 2,5 раза дешевле.

Fire Point также испытывает более дальнобойную ракету FP-9 с заявленной дальностью 850 км. Терех отмечала, что из-за дальности полноценные испытания этой ракеты невозможно провести на территории Украины, поэтому следующий этап может сразу стать боевым применением по целям в России. Штилерман в июне говорил, что ВСУ осенью могут начать наносить первые удары украинскими баллистическими ракетами по Москве.

Fire Point является одним из крупнейших подрядчиков украинской армии. Компания выпускает дальнобойные ударные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». О разработке FP-7 и FP-9 Fire Point официально объявила в сентябре 2025 года, а в феврале 2026 года показала первый тестовый запуск FP-7.