КНДР провела испытательный запуск тактической баллистической ракеты с новой системой наведения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Главное управление ракетостроения КНДР 17 мая провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты с применением новой навигационной системы автономного управления. Испытание подтвердило точность и надежность этой системы. Запуск был частью регулярной деятельности Главного управления ракетостроения КНДР и подведомственных оборонных НИИ, направленной на активное развитие технологий для вооружений,» — говорится в сообщении.

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.