Северная Корея в понедельник утром осуществила запуск еще одной баллистической ракеты. Об этом со ссылкой на береговую охрану Японии сообщает ТАСС.

За последние сутки КНДР запустила уже две баллистических ракеты. Первая ракета, стартовавшая в воскресенье вечером, пролетев около 400 км на максимальной высоте в 50 км, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японское море к востоку от Корейского полуострова.

Телеканал NHK, ссылаясь на японское министерство обороны, сообщил, что вторая баллистическая ракета, предположительно имеющая большую дальность полета, была запущена по так называемой крутой траектории. Спустя более чем 40 минут после пуска о падении ракеты не сообщалось.

По имеющимся у японских военных данным, северокорейская ракета упадет за пределами исключительной экономической зоны страны.