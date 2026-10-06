Президент Франции Эмманюэль Макрон стал свидетелем испытательного запуска новой баллистической ракеты с борта атомной подводной лодки.

Об этом он написал в X, передает «Европейская правда».

Макрон наблюдал за запуском ракеты на борту многоцелевого фрегата Auvergne.

«Я стал свидетелем первого запуска новой баллистической ракеты M51.3 с атомной подводной лодки-носителя Le Vigilant», – написал он и добавил видео с запуска.

По словам президента Франции, лишь очень немногие страны обладают таким опытом.

«Поздравляю всех, кто причастен к этому исключительному успеху: DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group и ВМС Франции. Ваши профессионализм, скрупулёзность и техническое мастерство – гордость Франции», – заявил он.

Как отметил Макрон, этот технический успех является ещё одним подтверждением надёжности французской системы сдерживания, стабильность которой гарантирована.

«Чтобы быть свободным, нужно вызывать уважение. А чтобы вызывать уважение, нужно быть сильным», – подчеркнул он.

«Наши будущие стратегические подводные лодки сейчас строятся. В этом году была запущена программа создания стратегических гиперзвуковых и маневренных ракет, которыми будет оснащена наша воздушная составляющая сдерживания. Наше ядерное сдерживание защищает нас и будет защищать и впредь», – уточнил президент Франции.