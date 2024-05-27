КНДР запустила баллистическую ракету, в связи с чем жителей префектуры Окинава призывают укрыться в прочных зданиях или под землей.

Как сообщает # со ссылкой на ТАСС, соответствующее уведомление распространено через японскую систему экстренного оповещения J-Alert.

Береговая охрана Японии ранее сообщила, что получила от КНДР уведомление о планах запуска спутника с период с 27 мая по 4 июня.

Районы предполагаемого падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии.