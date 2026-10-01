Шахматист Гарри Каспаров рассказал, что спецслужбы Литвы и США предупредили его и сооснователя «Форума свободной России» Ивана Тюрина о том, что им грозит опасность. Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что связанная с российскими властями сеть планировала убийство трех оппозиционеров.

«Ни мне, ни Ивану прямо не сказали, что именно мы – те самые люди, чьи имена скрыты в материалах обвинения против исполнителей покушения. Однако спецслужбы Литвы и США сообщили нам, что наши жизни в опасности и нам следует принять меры предосторожности», – написал Каспаров.

В сентябре ФБР и другие ведомства в США сообщили о раскрытии российской сети, в которую, как утверждается, входили 63-летний бывший полковник российских спецслужб Юрий Храмеев, 27-летний офицер ФСБ Кирилл Храмеев (сын Юрия Храмеева), живущий в России гражданин Кубы Оэмис Ромагоса Дуррути, гражданин Кубы Яидель Дельгадо Суарес и гражданин Венесуэлы Анхель Эдуардо Кастро. По данным Минюста США, они вербовали людей для слежки и убийства двух человек в США и одного Литве.

По данным El Mundo, планировалось покушение на Гарри Каспарова, который живет главным образом в США, на его соратника Ивана Тюрина, проживающего в Литве, и на экс-депутата Госдумы Илью Пономарева, который живет на два города – Киев и Вашингтон.

Пономарев не комментировал материал El Mundo, однако источник Би-би-си, близкий к политику, заявил, что «это уже девятая попытка покушения».

15 сентября Министерство юстиции США опубликовало рассекреченное обвинение против пяти человек, включая двух граждан России, которые, как утверждается по заданию российских спецслужб готовили убийства и диверсии по всему миру, включая США.

Как говорится в документах, обвиняемые входили в состав сети RIS, которая с 2024 года платила или пыталась платить гражданам США и других стран за слежку, совершение убийств противников российских властей, а также диверсии против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, которые поддерживают Украину. (svoboda.org)