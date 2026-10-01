Шестая Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX, открывшаяся 30 сентября в Баку, проходит на фоне серьезной трансформации мирового рынка вооружений. В этом году в мероприятии участвуют более 270 компаний из 29 стран, а национальные павильоны представляют 14 государств. Среди них — Турция, США, Германия, Великобритания, Италия, Китай, Израиль, Пакистан, Россия и другие страны. Однако роль выставки определяется не только ее масштабом. Гораздо важнее то, какое место ADEX постепенно занимает в военно-промышленной стратегии самого Азербайджана.

Сегодня ADEX уже трудно воспринимать исключительно как витрину вооружений. Выставка превращается в место пересечения нескольких оборонно-промышленных экосистем: турецкой, европейской, американской, израильской, китайской и постсоветской. Для Баку это открывает возможность одновременно укреплять действующие партнерства, искать новые решения и устанавливать контакты с потенциальными заказчиками. В результате форум приобретает роль, выходящую далеко за рамки нескольких дней демонстрации военной техники.

За этой трансформацией стоит изменение самой модели развития азербайджанского оборонного сектора. На протяжении многих лет модернизация вооруженных сил страны в значительной степени основывалась на закупке зарубежных образцов. Такой подход сохраняет актуальность, однако перед Баку постепенно встает следующая задача — перейти от положения конечного потребителя к более активному участнику технологических и производственных процессов.

Разница между этими двумя моделями принципиальна. Приобретение самолета, бронемашины или комплекса ПВО формирует отношения между производителем и заказчиком. Локализация выпуска, совместные разработки, создание сервисных центров, подготовка специалистов и освоение отдельных технологий уже формируют полноценную промышленную среду. Поэтому современная оборонная политика все меньше сводится к вопросу о том, какое оружие закупает государство, и все больше — к тому, какую часть его жизненного цикла оно способно контролировать самостоятельно.

Эта тенденция особенно заметна на ADEX-2026. На одной площадке представлены производители самолетов и бронетехники, разработчики беспилотных комплексов, оптоэлектронных решений, средств связи, информационных технологий и систем безопасности. Организаторы отдельно выделяют C4ISR, радиоэлектронные средства, беспилотные технологии, оптико-электронные комплексы и кибербезопасность.

Такой набор направлений отражает фундаментальную перемену в характере современной войны. Беспилотный аппарат уже не существует изолированно: его эффективность зависит от каналов связи, навигации, сенсоров, программного обеспечения и обработки информации. Аналогично современные средства ПВО определяются не только ракетами, но и радарами, пунктами управления и средствами радиоэлектронной борьбы. Разведка все больше становится задачей сбора, передачи и анализа огромных массивов данных.

В результате конкурентоспособность оборонной промышленности определяется уже не одной лишь способностью выпускать отдельные платформы. Все большее значение получает системная интеграция — умение объединять сенсоры, средства связи, вооружения и программные решения в единую архитектуру. Для Азербайджана это одновременно возможность и вызов: международное присутствие на ADEX позволяет получать доступ к новым разработкам, но одновременно требует наращивать собственные компетенции, чтобы не сохранять критическую зависимость от зарубежных поставщиков ключевых компонентов.

Расширение самой выставки показывает, что эта задача приобретает для Баку все больший вес. В 2026 году впервые задействован пятый павильон Баку Экспо Центра, а четвертый отведен под национальную экспозицию Азербайджана. Здесь представлены структуры оборонной промышленности, вооруженных сил, космического сектора, инженерные и технологические компании. Таким образом, азербайджанский ВПК демонстрируется не как набор отдельных предприятий, а как элемент более широкой технологической системы.

Международный состав экспонентов усиливает эту тенденцию. Впервые на ADEX представлены американские Northrop Grumman, Lockheed Martin, Vantor и Ondas. Среди новых европейских участников — немецкие Rheinmetall и Rohde & Schwarz, а также британская BAE Systems. Одновременно Турция остается одной из наиболее широко представленных стран, а среди ее компаний — Roketsan, Aselsan, Baykar, Turkish Aerospace Industries и Havelsan.

Особое место в этой конфигурации занимает Турция. Военно-техническое взаимодействие двух стран уже давно является одним из ключевых направлений оборонной политики Азербайджана. Однако турецкое участие в ADEX важно не только с точки зрения поставок готовой продукции. Для Баку Турция представляет интерес также как источник современных разработок, производственного опыта и потенциальных совместных проектов.

При этом сама география форума показывает, что Азербайджан не намерен замыкать оборонные связи на одном направлении. Присутствие американских и европейских производителей, а также компаний из Израиля, Китая, Пакистана и других государств расширяет пространство для выбора. С точки зрения долгосрочной стратегии это позволяет распределять источники технологий и поставок, хотя одновременно усложняет задачу объединения разнородных систем.

Здесь возникает один из ключевых парадоксов азербайджанской модели. Чем больше поставщиков участвует в перевооружении армии, тем шире набор доступных решений, но тем труднее обеспечить совместимость, логистику, подготовку кадров и техническое обслуживание. Поэтому диверсификация сама по себе не гарантирует технологической самостоятельности. Ее результативность будет зависеть от способности Азербайджана объединить множество зарубежных разработок в единую национальную оборонную архитектуру.

Дополнительным ресурсом Баку становится накопленный военный опыт. Как отмечает военный аналитик Гейдар Мирза, которого цитирует «Вестник Кавказа», после завершения активной фазы Карабахского конфликта изменились акценты национальной экспозиции: если раньше значительное внимание уделялось способности отечественной промышленности обеспечивать потребности собственной армии, то теперь все больше внимания уделяется продукции, способной заинтересовать зарубежных покупателей.

Это указывает на постепенный переход от модели, ориентированной преимущественно на внутренний спрос, к экспортной стратегии. Для Азербайджана здесь есть определенное преимущество: часть отечественных оборонных решений связана с практическим военным опытом страны. Для потенциальных заказчиков это может иметь значение при оценке соответствующей продукции.

Однако опыт применения вооружений еще не означает наличия конкурентоспособного экспортного сектора. На мировом рынке недостаточно поставить саму платформу. Покупателю необходимы запасные части, техническая поддержка, подготовка персонала, программное обеспечение, модернизация и долгосрочное сопровождение. Поэтому следующий этап становления азербайджанского ВПК будет зависеть от того, сможет ли страна выстроить вокруг конечного изделия полноценную цепочку создания стоимости.

Именно здесь возникает наиболее серьезный вызов для Баку. Производство готовой бронемашины или беспилотника может выглядеть впечатляюще на выставочном стенде, однако ключевые технологические компетенции могут находиться в совершенно других областях — микроэлектронике, сенсорах, двигателестроении, программном обеспечении, защищенной связи и обработке данных. Если эти элементы в основном остаются иностранными, локальный выпуск еще не означает полноценной технологической независимости.

Поэтому долгосрочная задача Азербайджана заключается не просто в наращивании объемов военного производства. Гораздо важнее формирование собственных инженерных компетенций, исследовательской базы, программных решений и навыков системной интеграции. Именно переход от сборки и локализации к созданию собственных технологических возможностей может определить, насколько далеко Баку сможет продвинуться в оборонной промышленности.

В этом отношении ADEX выполняет функцию не только выставочного форума, но и инструмента экономико-технологической дипломатии. Крупные оборонные контракты способны становиться отправной точкой для более широкого взаимодействия: выпуска компонентов, открытия сервисных центров, подготовки специалистов, проведения совместных исследований и локализации производства. Официальная программа ADEX предусматривает двусторонние переговоры между азербайджанскими структурами, зарубежными делегациями и компаниями, создавая пространство для обсуждения военно-технического взаимодействия и долгосрочных проектов.

Поэтому интерес различных государств к выставке имеет для Баку значение, выходящее за рамки потенциальных продаж. Азербайджан получает возможность использовать оборонный сектор для расширения промышленной кооперации и одновременно укреплять международные контакты.

Мировая конъюнктура делает такую стратегию особенно актуальной. Оборонный рынок одновременно переживает рост военных расходов, стремительное распространение беспилотных комплексов, развитие искусственного интеллекта, радиоэлектронной борьбы и разведывательных технологий. Военная техника становится все более цифровой, тогда как граница между оборонным производством и гражданскими высокими технологиями постепенно стирается.

Для Азербайджана это открывает окно возможностей. Страна может использовать свое географическое положение, чтобы укрепить роль Баку как точки пересечения нескольких технологических и оборонных рынков. Азербайджан расположен между Каспием, Турцией, Россией, Ираном и Центральной Азией, а его транспортное и энергетическое значение уже обеспечило ему определенную региональную роль. Расширение оборонно-промышленных связей добавляет к ней новое измерение.

Особенно показательно, что участники ADEX далеко не всегда придерживаются одинаковых политических подходов. Их присутствие в Баку свидетельствует о том, что военно-технические и коммерческие контакты могут развиваться даже между государствами с различающимися геополитическими позициями. Для Азербайджана это расширяет пространство для маневра и позволяет позиционировать Баку как место встречи различных оборонно-промышленных систем.

Однако превращение Баку в региональный оборонный центр не произойдет автоматически. Международная выставка способна привлечь производителей, делегации и потенциальных заказчиков, но сама по себе она не создает технологической самостоятельности. Для формирования устойчивого оборонного сектора необходимы инвестиции в исследования, человеческий капитал, выпуск компонентов и долгосрочную инфраструктуру.

Есть и проблема масштаба. Азербайджан не располагает промышленной базой, сопоставимой с крупнейшими мировыми оборонными державами. Поэтому его задача, вероятно, будет заключаться не в попытке конкурировать с ними по объемам, а в поиске собственной специализации. Такой нишей могут стать отдельные виды беспилотных систем, специализированные вооружения, интеграция технологий, техническое сопровождение, подготовка кадров или совместное производство.

Именно поэтому главным показателем успеха ADEX-2026 будет не количество стендов и даже не число подписанных соглашений. Гораздо важнее, какая часть сформированных вокруг выставки связей останется внутри Азербайджана в виде технологий, производственных мощностей, инженерных компетенций и продукции, способной выйти на внешние рынки.

Если Баку сможет превратить международное присутствие в устойчивые производственные цепочки, ADEX постепенно может стать не просто крупнейшей оборонной выставкой Южного Кавказа, а одним из инструментов формирования собственной военно-промышленной специализации Азербайджана. Если же основная функция форума сохранится в качестве посреднической — между зарубежными производителями и потенциальными заказчиками, — его роль останется преимущественно дипломатической и коммерческой.

Именно переход от выставочного форума к полноценной промышленной экосистеме станет главным испытанием для амбиций Баку. ADEX-2026 уже демонстрирует движение в этом направлении: от закупки готового вооружения — к локализации, от локализации — к совместным разработкам, а от роли покупателя — к роли производителя и потенциального экспортера.

В конечном счете речь идет не столько о количестве вооружений, представленных в павильонах Баку Экспо Центра, сколько о том, какую долю создаваемой вокруг этих систем технологической цепочки Азербайджан сможет контролировать самостоятельно. Именно это определит, превратится ли растущая международная роль ADEX в долгосрочное промышленное преимущество для Баку или останется прежде всего эффективным инструментом военно-технической дипломатии.

Заур Нурмамедов