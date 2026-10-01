Американский миллиардер Илон Маск станет одним из руководителей нового проекта Пентагона Meridian, который займется изучением способов ведения войн будущего. Об этом объявил глава ведомства Пит Хегсет. К Маску также присоединятся оборонной компании Anduril Industries Палмер Лаки и бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич. Координировать их работу будет главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл.

Участники проекта должны определить, какие технологии, вооружения и военные возможности потребуются США на случай конфликтов. Исследование охватит все потенциальные сферы ведения войны — «от подземных глубин до окололунного пространства». Среди приоритетов — искусственный интеллект, автономные системы, робототехника, направленная энергия и биотехнологии. «Для поддержания глобального доминирования Соединенные Штаты должны предвидеть будущие оперативные условия и действовать решительно для разработки инструментов, позволяющих обеспечить превосходство страны», — подчеркнул Хегсет. На подготовку итогового доклада отведено 120 дней. Он будет состоять из двух частей: публичного отчета и закрытого приложения с рекомендациями для высшего военного командования.

Участие Маска в Meridian станет его первым официальным консультативным назначением в администрации президента США после ухода из Департамента эффективности государственного управления и последовавшего конфликта с президентом Дональдом Трампом. При этом SpaceX уже сотрудничает с Пентагоном. В мае Космические силы США заключили с компанией контракт стоимостью $4,16 млрд на создание спутниковой системы для обнаружения и отслеживания воздушных угроз, а также контракт на $2,29 млрд на военную спутниковую сеть связи.

В марте 2025 года американские газеты сообщали, что Пентагон готовил для Маска, не занимавшего официальной госдолжности, секретный брифинг о сценариях возможной войны с Китаем. После утечки этой информации в СМИ и жесткой реакции Трампа, который заявил, что бизнесмену, имеющему дела в Китае, нельзя показывать секретные военные планы США, мероприятие отменили. (themoscowtimes.com)