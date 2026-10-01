Решение вложить около $4,2 млрд в полномасштабную разработку месторождения «Абшерон» выглядит гораздо значительнее, чем очередной инвестиционный проект на Каспии. Для Азербайджана это попытка перейти к следующему этапу газовой стратегии — от модели, основанной прежде всего на «Шах-Денизе», к более диверсифицированной ресурсной базе, способной одновременно обслуживать внутренний рынок, Турцию и европейское направление. Иными словами, «Абшерон» — это уже не только вопрос дополнительных миллиардов кубометров газа. Это вопрос того, какое место Азербайджан намерен занимать в энергетической архитектуре Каспия, Турции и Европейского союза в 2030-е годы.

26 сентября TotalEnergies, SOCAR и XRG приняли окончательное инвестиционное решение (FID) по полномасштабному освоению месторождения. Доли распределены между ними как 35%, 35% и 30% соответственно. Проект предусматривает четыре новые скважины, около 140 километров подводного трубопровода и наземный перерабатывающий комплекс в районе Сангачала. Полномасштабная разработка должна увеличить общую производительность «Абшерона» до примерно 6 млрд кубометров газа в год и 47 тыс. баррелей конденсата в сутки. Запуск ожидается в 2029 году.

Именно здесь возникает важная деталь, без которой цифры легко интерпретировать неправильно. Около 4,5 млрд кубометров в год — это дополнительный объём второй фазы, тогда как 6 млрд кубометров — итоговая мощность месторождения вместе с уже работающей первой фазой. Поэтому речь идёт не о противоречащих друг другу оценках, а о разных точках отсчёта. При инвестициях в $4,2 млрд капитальные затраты составляют около $0,9 млрд на каждый миллиард кубометров дополнительной годовой мощности. Это не официальный показатель проекта, а расчёт, но для глубоководного каспийского месторождения он показывает масштаб вложений.

При этом гораздо важнее другое. «Абшерон» способен изменить саму структуру азербайджанской газовой отрасли. В 2025 году страна добыла 51,5 млрд кубометров газа, из которых 27,9 млрд пришлось на «Шах-Дениз», а 1,6 млрд — на «Абшерон». Газовый экспорт составил 25,2 млрд кубометров: 12,8 млрд ушло в Европу, 9,6 млрд — в Турцию, 2,3 млрд — в Грузию и 0,5 млрд — в Сирию.

Эта статистика показывает масштаб предстоящего изменения. Сегодня «Шах-Дениз» остаётся главным фундаментом экспортной модели Азербайджана. Но его доминирование одновременно означает концентрацию ресурсной базы. Поэтому «Абшерон» — это попытка создать вторую крупную опору, которая позволит Баку наращивать экспортный потенциал уже не за счёт одного гигантского месторождения.

«Шах-Дениз» создал экспортную модель современного Азербайджана, обеспечив ресурсную основу Южного газового коридора и поставок в Турцию и Европу. «Абшерон» должен помочь эту модель продлить. А вслед за ним в перспективе должны сыграть роль другие проекты — «Умид», «Бабек», компрессорные мощности на «Шах-Денизе» и дальнейшее освоение каспийского шельфа. Поэтому $4,2 млрд — это не просто ставка на одно месторождение. Это ставка на то, что газовая отрасль Азербайджана после «Шах-Дениза» не войдёт в фазу стагнации.

Оценка извлекаемых запасов «Абшерона» составляет около 140 млрд кубометров. При этом первая фаза месторождения работает с 2023 года, а новая разработка должна вывести совокупную добычу на 6 млрд кубометров в год. Заявленный горизонт эксплуатации измеряется десятилетиями. Простое деление запасов на пиковую добычу здесь было бы слишком примитивным: производство не будет оставаться на максимальном уровне весь жизненный цикл. Но сам масштаб ресурсной базы показывает, что речь идёт не о краткосрочном источнике дополнительных объёмов, а о долгосрочном элементе энергетической стратегии Азербайджана.

Именно поэтому особенно важен вопрос о том, куда этот газ пойдёт. TotalEnergies указывает, что газ полномасштабного «Абшерона» будет поставляться на внутренний рынок Азербайджана и экспортироваться в Турцию. Это принципиально важная деталь: новый газ не следует автоматически записывать в будущие дополнительные поставки в Европу.

Но здесь начинается более интересная энергетическая арифметика. Если дополнительные объёмы «Абшерона» будут закрывать часть внутреннего спроса и турецких поставок, они потенциально смогут высвобождать другие ресурсы для европейского направления. Это не объявленная операторами схема распределения газа, а аналитическая модель. Однако именно такой эффект замещения может оказаться одним из главных стратегических последствий проекта: Европа получает возможность увеличивать импорт азербайджанского газа не обязательно потому, что каждый новый кубометр «Абшерона» физически направляется в ЕС, а потому, что рост собственной ресурсной базы делает всю систему более гибкой.

В этом смысле Турция становится для «Абшерона» не просто рынком сбыта. Она является ключевым сухопутным звеном всей энергетической цепочки Каспий–Азербайджан–Турция–Европа. Через Южный газовый коридор азербайджанский газ проходит в Турцию по TANAP, а затем получает выход на европейский рынок через TAP. Чем больше собственной ресурсной базы появляется у Азербайджана, тем выше потенциальная роль Турции как транзитного государства и энергетического моста.

Но у этой конструкции есть и третий, принципиально важный участник — Европейский союз. Его роль нельзя сводить к роли конечного покупателя. ЕС не контролирует месторождение «Абшерон» и не управляет турецким транзитом. Его влияние находится в другой плоскости: Брюссель формирует политическую и рыночную среду, в которой азербайджанский газ рассматривается как один из инструментов диверсификации европейских поставок.

В 2025 году Азербайджан и SOCAR поставили государствам ЕС 12,5 млрд кубометров природного газа, что на 53,8% больше уровня 2021 года, по данным Еврокомиссии. В Брюсселе Южный газовый коридор прямо называют важным элементом диверсификации энергоснабжения ЕС.

Это не случайная статистика, а уже сформировавшаяся энергетическая связка. В 2022 году ЕС и Азербайджан подписали меморандум о стратегическом энергетическом партнёрстве, предусматривающий поддержку увеличения пропускной способности Южного газового коридора до не менее 20 млрд кубометров в год к 2027 году. При этом сама европейская сторона подчёркивает, что дальнейший рост поставок зависит от доступности газа, инфраструктуры и рыночного спроса.

Поэтому роли внутри этой системы распределены достаточно чётко. Азербайджан даёт ресурс. Турция предоставляет ключевой транзитный маршрут и одновременно является крупным рынком. ЕС формирует значительную часть конечного спроса и политическую рамку диверсификации. Ни одна из сторон не контролирует всю цепочку в одиночку — и именно это делает её геополитически значимой.

Для Баку это означает возможность превращать ресурсную базу в пространство для манёвра. Для Анкары — укреплять значение страны как энергетического моста между Каспием и Европой. Для Брюсселя — получать дополнительный источник трубопроводного газа и альтернативный маршрут поставок в рамках диверсификации. Но эта взаимозависимость работает только до тех пор, пока интересы трёх сторон совпадают достаточно сильно, чтобы поддерживать инвестиции в инфраструктуру.

И здесь возникает главный парадокс «Абшерона». Азербайджан может решить проблему предложения быстрее, чем Европа решит вопрос долгосрочного спроса. ЕС одновременно заинтересован в диверсификации газовых поставок и ускоряет переход к низкоуглеродной энергетике. Поэтому Баку принимает решение о проекте с горизонтом на десятилетия в момент, когда европейская энергетическая система постепенно сокращает структурную роль природного газа. Это делает особенно важными конкурентоспособность азербайджанского газа, долгосрочные контракты и способность инфраструктуры быстро адаптироваться к изменению потоков.

Именно поэтому 2029 год становится гораздо более важной датой, чем просто срок начала полномасштабной добычи. К этому моменту будет понятнее, сколько газа действительно требуется европейскому рынку, насколько далеко продвинулось расширение Южного газового коридора и какие объёмы способен принять европейский сегмент маршрута. Инвестиционное решение принимается сегодня, но его экономический результат будет проверяться уже в другой энергетической Европе.

Отсюда вытекает главный инфраструктурный вопрос. Если «Абшерон» выйдет на дополнительную мощность примерно 4,5 млрд кубометров в год, то одновременно потребуется обеспечить возможность движения новых объёмов по всей системе. В противном случае проблема переместится из месторождения в трубу. Газ будет добыт, но его дальнейшая коммерциализация окажется зависимой от пропускной способности коридора, компрессорных мощностей, расширения отдельных участков и готовности европейского рынка принять дополнительные объёмы.

Именно здесь «Абшерон» превращается из энергетического проекта в геополитический. Чем больше газа способен экспортировать Азербайджан, тем выше значение маршрута через Турцию. Чем выше значение этого маршрута, тем больше стратегический интерес ЕС к устойчивости Южного газового коридора. А чем сильнее зависимость всей конструкции от совпадения интересов Баку, Анкары и Брюсселя, тем важнее становится способность каждой стороны сохранять долгосрочную экономическую мотивацию.

Состав акционеров усиливает эту конструкцию ещё одним измерением. Участие XRG, инвестиционного подразделения ADNOC, добавляет к азербайджанскому и европейскому энергетическому присутствию капитал ОАЭ. SOCAR приносит ресурсную и государственную основу проекта, TotalEnergies — международную операторскую и технологическую компетенцию, XRG — дополнительный ближневосточный капитал и интерес к каспийскому газу. В результате вокруг «Абшерона» формируется уже не двусторонняя, а гораздо более широкая сеть энергетических связей.

При этом «Абшерон» не следует преждевременно называть самостоятельным газовым хабом. Одно месторождение хабом не становится. Хаб возникает там, где пересекаются несколько источников газа, инфраструктура, рынки, торговые механизмы и возможность перераспределять потоки. Но «Абшерон» вполне может стать одним из элементов формирования такой роли Азербайджана. Чем больше собственной ресурсной базы, партнёров и направлений сбыта будет у Баку, тем больше возможностей у страны выступать не только как поставщик, но и как энергетический узел.

Не стоит при этом связывать FID напрямую с текущими кризисами вокруг Ирана или Ормузского пролива. Проект рассчитан на запуск в 2029 году, поэтому его логика гораздо длиннее сегодняшней конъюнктуры. «Абшерон» — это не антикризисный барьер, а ставка на энергетическую карту следующего десятилетия.

Есть и экологическое измерение. Проект предусматривает электрифицированный наземный комплекс, а оператор заявляет низкую интенсивность выбросов Scope 1 и 2. Для европейского рынка это может стать дополнительным коммерческим аргументом, однако пока речь идёт о проектных характеристиках, а не о многолетнем эксплуатационном результате. Поэтому окончательная оценка этого преимущества появится только после запуска.

В конечном счёте «Абшерон» — это ставка не только на новый газ, но и на сохранение всей цепочки Каспий–Азербайджан–Турция–ЕС. Азербайджан контролирует ресурсную базу, Турция остаётся главным сухопутным мостом между Каспием и европейским рынком, а ЕС формирует значительную часть конечного спроса и политическую рамку диверсификации. Каждый новый объём газа повышает значение всей этой цепочки одновременно.

Но именно здесь начинается настоящая геополитика. Каспийский газ имеет ценность не сам по себе. Его ценность определяется тем, кто контролирует ресурс, через какие территории и трубы он проходит и кому в конечном счёте нужен этот газ. Поэтому вместе с добычей «Абшерона» растёт значение Турции как энергетического моста, Южного газового коридора как инфраструктурного рычага и Азербайджана как точки соединения Каспия с европейским рынком. Для ЕС эта связка важна потому, что она расширяет пространство диверсификации, но Брюссель при этом не может гарантировать спрос на каждый новый кубометр.

Именно поэтому $4,2 млрд — это инвестиция не только в четыре скважины и подводную инфраструктуру. Это ставка на то, что к концу десятилетия связка Каспий–Азербайджан–Турция–ЕС будет иметь достаточно газа, инфраструктуры и экономической мотивации, чтобы продолжать работать как единая система.

Риск заключается в том, что ресурсная мощь и политический вес — не одно и то же. Если инфраструктура окажется узким местом, если европейский спрос будет сокращаться быстрее, чем растёт предложение, или если новые объёмы не будут закреплены коммерческими контрактами, «Абшерон» останется крупным месторождением. Если же Баку одновременно обеспечит добычу, Анкара — транзит, а европейский рынок — устойчивый спрос, результат будет совершенно иным.

Тогда «Абшерон» усилит не только газовый баланс Азербайджана. Он укрепит саму энергетическую ось от Каспия через Турцию к Европейскому союзу — и расширит пространство для манёвра Баку внутри этой системы.

Поэтому настоящий результат FID будет измеряться не только тем, достигнет ли «Абшерон» 6 млрд кубометров в год. Он будет измеряться тем, сколько политического и экономического пространства эти 6 млрд кубометров дадут Азербайджану. Азербайджан должен добыть газ. Турция — провести его. Европа — захотеть его купить. Только когда выполнятся все три условия, новый газ Каспия превратится из производственного показателя в реальный геополитический ресурс Баку.

Заур Нурмамедов