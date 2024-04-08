Нападение России на Украину, а также ситуация на Ближнем Востоке и в Восточной Азии требует изменений в политике страны. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявил премьер-министр Японии Кисида Фумио, передает CNN

«Поскольку мы являемся свидетелями агрессии России против Украины, ситуации на Ближнем Востоке, а также ситуации в Восточной Азии, мы столкнулись с историческим переломным моментом. Вот почему Япония решила фундаментально укрепить свой оборонный потенциал», — сказал он.

Премьер Японии заявил, что Токио внимательно следит за сотрудничеством между Россией и КНДР и назвал его «тревожным с точки зрения международного порядка и стабильности».

Кисида Фумио отметил, что перед вызовами в сфере безопасности союз Японии и США становится «все важнее». (Корреспондент.net)