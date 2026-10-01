Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложенных ему мощных боеприпасов, поскольку республика не обладает самолетами и оснащением для их применения. Об этом американский лидер заявил в интервью журналу Time.

«Есть боеприпасы, которые президент Зеленский отказался брать, но это очень мощные боеприпасы. Он отказался брать (их. — прим. ред.), потому что у него не было самолетов и того, что нужно для этих боеприпасов», — сказал глава США.

В июле на саммите НАТО в Анкаре Трамп заявлял, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет для систем Patriot. В конце сентября в ходе визита в Нью-Йорк Зеленский вновь обсуждал с Трампом возможность передачи лицензии на производство. По словам украинского лидера, стороны достигли конкретных договоренностей. Позднее появилась информация о том, что предприятие по производству ракет для систем Patriot, предназначенных для Украины, может быть размещено на территории Польши.