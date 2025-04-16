Американские стратегические бомбардировщики B-2A Spirit наносят удары по военным объектам йеменских хуситов мощными противобункерными авиабомбами GBU-57, сообщил телеканал Fox News.

Американская корректируемая противобункерная авиационная бомба GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator — MOP) является одной из самых мощных неядерных боеприпасов в арсенале ВВС США.

На данный момент единственным штатным носителем этой авиабомбы является стратегический бомбардировщик B-2A. Он способен нести только одну GBU-57. Ее масса превышает 13,6 т, длина достигает 6,2 м, а диаметр корпуса — 800 мм. Авиабомба способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона. Внутри боевой части находятся два заряда взрывчатого вещества общей массой более 2,4 т.

В операциях задействованы шесть стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit ВВС США, которые размещены на базе на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

В нанесении ударов по целям хуситов также используется палубная авиация авианосца USS Harry Truman, который уже давно несет боевое дежурство в центральной части Красного моря, и истребители авианосца USS Carl Vinson, который на днях прибыл в район Аденского залива. Самолеты практически круглосуточно наносят удары по военным объектам йеменских хуситов.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по военным объектам хуситов. Палубная авиация авианосца USS Harry Truman с 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа начала широкомасштабную операцию против них. Оба американских авианосца одновременно будут находиться в регионе как минимум один-два месяца.