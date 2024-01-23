США и Великобритания нанесли новую серию совместных ударов по объектам хуситов в Йемене.

Центральное командование США сообщило, что целями ударов стали ракетные комплексы и пусковые установки, системы ПВО, радары и подземные склады оружия.

По данным йеменских СМИ, удары наносились по столице Сане, а также другим районам страны. По сообщению телеканала Al-Masirah, целью стала в том числе военная база Аль-Дайлами к северу от столицы, которую контролируют хуситы.

Это уже восьмой удар США по целям в Йемене и вторая совместная операция с Великобританией в ответ на непрекращающиеся в течение двух месяцев воздушные удары хуситов по судам в Красном море. (svoboda.org)