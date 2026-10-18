Иран располагает технологиями американской 14-тонной бомбы GBU-57. Об этом заявил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Накди, передает Tabnak.

По утверждению Накди, США применили этот боеприпас в ходе 12-дневной войны, однако часть бомбы не сдетонировала и досталась Ирану как трофей. Он назвал GBU-57 американской «матерью всех бомб» и сообщил, что весит 10 тонн без боезаряда.

«Сейчас сплавы, электронные схемы и все технологии 14-тонной американской бомбы проанализированы, и эти технологии в наших руках», — заявил Накди.

Он добавил, что если США применят подобную бомбу против кого-либо, им следует помнить, откуда у Ирана появились соответствующие наработки. По словам советника, теперь таким оружием обладают только две страны — Иран и США.

Выступление Накди состоялось на закрытии военных учений «Джанфеда» в остане Мазендеран. Маневры шли несколько дней в 22 уездах, в них участвовали более 100 тысяч человек, а заключительный митинг в Сари собрал свыше 130 подразделений.