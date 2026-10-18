Более 2 тыс. человек задержали во Франции в результате массовых беспорядков, сопровождавших протесты против роста стоимости жизни и ухудшения качества государственных услуг. Об этом 18 октября сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

По данным главы МВД, в ходе столкновений с протестующими пострадали более 600 сотрудников полиции. Кроме того, в Париже скончался один из участников демонстрации, у которого произошла остановка сердца.

Издание также рассказало, что нидерландский предприниматель Тиже Де Бур приехал во французскую столицу вместе с детьми, чтобы навестить друга. Однако из-за массовых беспорядков ему пришлось покинуть отель в районе площади Республики, ставшей одним из очагов столкновений.

«Здесь как зона боевых действий», — рассказал Де Бур, его слова передает агентство Reuters.

Протесты также усилили давление на президента Франции Эммануэля Макрона и его правительство в преддверии президентских выборов 2027 года. Премьер-министр Себастьян Лекорню возложил ответственность за беспорядки на представителей ультралевых движений и преступные группировки.

В свою очередь, министр экономики Франции Ролан Лескюр пообещал оказать поддержку предпринимателям, понесшим убытки в результате погромов. Он подчеркнул, что виновные в разрушениях должны будут возместить причиненный ущерб и понести ответственность за свои действия.

Мэр Бордо Томас Казенав сообщил, что в городе разграбили до 100 магазинов. При этом глава Марселя Бенуа Пайян также объявил о введении финансовой помощи предприятиям, пострадавшим во время беспорядков.