Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подал в отставку на фоне массовых беспорядков и погромов в стране, но президент Эммануэль Макрон ее не принял. Об этом сообщает телеканал телеканал BFMTV.

«Президент Эммануэль Макрон отклонил отставку министра внутренних дел Лорана Нуньеса и попросил его ввести новую доктрину правоохранительных органов «против участников беспорядков», пытаясь таким образом остановить политический кризис после хаоса, охватившего многие города в субботу», — говорится в материале.

18 октября Макрон принял отставку Нуньеса, но потом решил оставить министра на посту, сославшись на «необходимость сохранения контроля над правоохранительными органами в нынешних условиях», говорится в заявлении Елисейского дворца, опубликованном 19 октября. Президент также поручил глава ведомства «как можно быстрее развернуть на местах новые методы действий в борьбе с участниками беспорядков».

Глава МИД страны, отставки которого требовали левые, как ожидается, прибудет в Марсель, город, сильно пострадавший от насилия, где, по оценкам властей, в субботу число мародеров достигло 30 тыс. человек.