Т.н. президент Абхазии Аслан Бжания подписал заявление об отставке по итогам переговоров с оппозицией, которые прошли в ночь на 19 ноября в здании минобороны республики, сообщает его пресс-служба.

«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране <…> я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия», — говорится в заявлении Бжании на имя спикера парламента Лаши Ашубы.

Депутаты Народного собрания Абхазии должны сегодня, 19 ноября, рассмотреть вопрос отставки Бжании, однако здание законодательного органа до сих пор занято сторонниками оппозиции. Согласно опубликованному тексту соглашения властей и оппозиции, протестующие должны покинуть захваченные 15 ноября правительственные объекты в центре Сухума и разойтись. В противном случае Бжания отзовет заявление об отставке.

Временно исполняющим обязанности президента Абхазии назначен вице-президент Бадра Гунба. Премьер-министр самопровозглашенной республики Александр Анкваб также покидает свой пост. Исполняющим обязанности премьера становится Валерий Бганба, ранее занимавший этот пост.

Соглашение со стороны властей подписали Бжания, Гунба, Ашуба, председатель государственного таможенного комитета Отар Хеция. Со стороны оппозиции — председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат парламента Кан Кварчия и председатель парламентского комитета по защите суверенитета Леван Микаа.

Массовые протесты в Абхазии вспыхнули неделю назад из-за инвестиционного соглашения с Россией, которое, по мнению оппозиции, предполагало освобождение от налогов для «иностранных олигархов» и могло привести к эксплуатации курортных возможностей республики крупными иностранными компаниями.

Парламент Абхазии должен был ратифицировать соглашение 15 ноября, однако сторонники оппозиции прорвались в комплекс правительственных зданий в Сухуме, взяли его под контроль и потребовали отставки Бжании. На этом фоне президент покинул столицу, а позднее выразил готовность уйти со своего поста. При этом он анонсировал свое участие в президентских выборах 2025 года. (moscowtimes.ru)