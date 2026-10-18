Иран планирует в 2027 году провести летные испытания тяжелого истребителя собственного производства. Об этом заявил новый министр обороны исламской республики Мехрдад Ахлаги.

«Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году», — приводит его заявление гостелерадио. По словам министра, в 2026 году запланированы руление и движение самолета по земле. Ахлаги подчеркнул, что истребитель полностью произведен в Иране.

Ранее 18 октября однопалатный парламент Ирана (Меджлис) одобрил назначение Мехрдада Ахлаги на пост министра обороны страны. 5 октября иранское агентство Fars сообщало о выдвижении Ахлаги в качестве кандидата на пост министра обороны. 2 марта президент Ирана назначил на пост и.о. министра обороны Маджида ибн аль-Резу, который продолжил исполнять обязанности после гибели Азиза Насирзаде в результате американских и израильских ударов в начале весны.