Состоялась церемония открытия совместных тактико-лётных учений «Встреча соколов — 2026» с участием авиации Военно-воздушных сил Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также средств ПВО обеих стран.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
На мероприятии, организованном на авиационной базе ВВС Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. Прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов.
Выступивший на мероприятии генерал-майор Заур Рустамов рассказал о значении учений и пожелал участникам успехов.
Было отмечено, что совместные тактико-лётные учения организованы в соответствии с «Протоколом первого заседания Совместного комитета по военному сотрудничеству», подписанным между двумя странами.
В соответствии с программой мероприятия участникам было подробно рассказано о сценарии учений и предстоящих задачах.
Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий деятельность ВВС.
После обмена памятными подарками и совместного фото состоялся смотр авиационной техники.