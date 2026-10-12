Состоялась церемония открытия совместных тактико-лётных учений «Встреча соколов — 2026» с участием авиации Военно-воздушных сил Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также средств ПВО обеих стран.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

На мероприятии, организованном на авиационной базе ВВС Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. Прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов.

Выступивший на мероприятии генерал-майор Заур Рустамов рассказал о значении учений и пожелал участникам успехов.

Было отмечено, что совместные тактико-лётные учения организованы в соответствии с «Протоколом первого заседания Совместного комитета по военному сотрудничеству», подписанным между двумя странами.

В соответствии с программой мероприятия участникам было подробно рассказано о сценарии учений и предстоящих задачах.

Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий деятельность ВВС.

После обмена памятными подарками и совместного фото состоялся смотр авиационной техники.