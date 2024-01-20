Американские специалисты провели второй тестовый полет нового стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. Об этом пишет местное издание Air & Space Forces Magazine со ссылкой на представителя Военно-воздушных сил (ВВС) США Энн Стефанек.

В публикации отмечается, что первые летные испытания данного воздушного судна состоялись еще 10 ноября 2023 года. При этом о проведении новых полетов заранее не объявлялось, уточнили авторы статьи.

«Могу подтвердить, что B-21 совершил полет 17 января», — отметила Стефанек.

Однако она не стала раскрывать подробности о программе испытаний бомбардировщика, включая общее количество совершенных им полетов. По данным издания, это было сделано из соображений оперативной безопасности ВВС США.