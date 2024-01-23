Компания Northrop Grumman начала первоначальный этап производства стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который считается первым самолетом шестого поколения. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на заместителя министра обороны США по закупкам и снабжению Уильяма Лапланте.

«Производство бомбардировщика-невидимки B-21 Raider продвигается вперед. Прошлой осенью, основываясь на результатах наземных и летных испытаний и зрелых планах команды по производству, я дал добро на начало производства B-21 низкими темпами», — сказал Лапланте.

Он отметил, одним из ключевых атрибутов программы B-21 была организация масштабного производства. По словам замминистра, возможности самолета не имеют значения, если его не передают военным в больших количествах.