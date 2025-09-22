Компания Boeing начала производство нового истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, первый полет которого запланирован на 2028 год. Об этом сообщает издание The War Zone.

«Мы готовы действовать быстро. У нас нет другого выбора», — заявил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин.

По его информации, уже спустя несколько месяцев после объявления в марте о победе Boeing в конкурсе стартовало производство первого опытного образца.

Программа F-47 реализуется в рамках инициативы «Господство в воздухе нового поколения» (NGAD), которая также включает разработку беспилотных спутников, новых двигателей, вооружения, систем радиоэлектронной борьбы и управления боевыми действиями.

Подробности проекта засекречены. Известно лишь, что F-47 будет иметь радиус действия более 1000 морских миль, скорость свыше двух Махов и передовые технологии снижения заметности. ВВС США планируют закупить не менее 185 таких самолетов, стоимость каждого из которых может превышать 300 миллионов долларов.