Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о военных угрозах на восточном фланге НАТО.

«Русские военные действия против Украины перемещаются на восточный фланг НАТО и ЕС», — написал он в соцсетях.

«Сегодня утром истребители НАТО, дислоцированные на авиабазе Шяуляй, снова поднялись в воздух после того, как неопознанный объект вошел в воздушное пространство Литвы», — отметил Науседа.

По словам литовского президента, предполагается, что в северной части страны взорвался беспилотный летательный аппарат, на месте происшествия работают специалисты.