Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша будет сбивать военные самолеты, которые преднамеренно войдут в воздушное пространство страны.

В эфире телеканала Newsmax Навроцкого спросили, собьет ли Польша российский самолет, если он «войдет в воздушное пространство Польши и будет знать, что находится в польском воздушном пространстве, будет уведомлен об этом и не покинет его немедленно».

«Да, конечно. Если такая провокация произойдет, как и если российские беспилотники будут представлять угрозу для поляков, то, безусловно, польские вооруженные силы в контакте с нашими союзниками, а также я в качестве главнокомандующего вооруженными силами, будем бороться с ними», — сказал польский президент.

«Мы не хотим, чтобы кто-то нарушал наши границы», — подчеркнул он.

Навроцкий добавил, что «Польша при поддержке НАТО и США готова ответить на любую провокацию силой польских солдат».

«У нас более 200 тысяч польских солдат, мощная армия и мощная поддержка союзников, в том числе со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы — государство-член НАТО, и мы не приемлем российские беспилотники в нашем воздушном пространстве», — сказал он.