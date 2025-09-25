На встрече в Москве послы Великобритании, Франции и Германии выразили свою обеспокоенность вторжением трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Дипломаты считают, что инцидент был преднамеренным, был приказ российского командования.

Российский дипломат в ответ сказал, как пишет Bloomberg, что нарушение воздушного пространства было ответом на украинские атаки на Крым. Кремль полагает, что такие операции были бы невозможны без поддержки НАТО, так что Россия считает, что она уже втянута в конфронтацию с европейскими странами.

Во время встречи российская команда подробно конспектировала происходящее, отмечает издание. Европейские дипломаты предположили, что их собеседников попросили доложить в деталях о позиции НАТО вышестоящим чиновникам.

Представитель немецкого правительства подтвердил агентству, что такая встреча состоялась и послы сказали Москве, что вторжения должны прекратиться.