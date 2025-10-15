В НАТО обсуждают возможность сбивать российские военные самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство стран альянса, сообщил The Telegraph осведомленный источник. По его словам, при принятии решения об уничтожении истребителя предлагается ориентироваться на наличие на его борту ракет для ударов по наземным целям, а также на траекторию полета воздушного судна. Также главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич предложил создать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы устранить «национальные оговорки» — ограничения, накладываемые отдельными странами-членами на использование своих вооружений.

Вопрос о новых правилах применения силы будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в среду, 15 октября. До этого, по данным источников Financial Times (FT), страны альянса предложили ослабить ограничения для пилотов, патрулирующих восточную границу блока, чтобы они могли открывать огонь по целям, нарушающим воздушные границы. С такой идеей выступили страны Восточной Европы при поддержке Франции и Великобритании. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов применять силу, но только против тех российских самолетов, которые представляют прямую угрозу.

В конце сентября представители стран НАТО предупредили Москву о готовности сбивать российские самолеты, вторгающиеся в их воздушное пространство. Главы посольств Великобритании, Германии и Франции отметили, что Россия намеренно нарушает воздушные границы боевыми самолетами и дронами. На это, по словам источника Bloomberg, представитель МИДа РФ сказал, что подобные случаи — это «ответ на украинские атаки на Крым», которые «были бы невозможны без поддержки НАТО».

При этом официально Москва отрицает свою причастность к такого рода инцидентам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственными призывы сбивать российские самолеты, а также предупредил об «опасных» последствиях таких действий.

19 сентября Эстония заявила, что российские истребители МиГ-31 залетели в ее воздушное пространство и находились в нем 12 минут. В Минобороны РФ сообщили, что самолеты совершили перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Во время полета они не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали воздушное пространство Эстонии, утверждали российские военные. (moscowtimes.ru)