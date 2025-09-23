Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Перед началом встречи Трамп отметил, что Украина «делает прекрасную работу в том, что касается сдерживания огромной [российской] армии».

Отвечая на вопрос о том, должна ли Европа сбивать российские самолёты и дроны в случае нарушения ими воздушного пространства стран НАТО, Трамп ответил утвердительно. Он также предположил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может отказаться от закупок российских энергоресурсов.

Трамп также отметил, что российская экономика находится в ужасном состоянии.

Зеленский в свою очередь заявил об освобождении 360 квадратных километров украинской территории за последний месяц и об окружении украинской армией тысячи российских военных, которых впоследствии Украина рассчитывает обменять на пленных украинцев.

Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на усиление давления и ужесточение санкций против России. «Мы полностью поддерживаем вашу идею, господин президент, о прекращении закупок российской нефти и газа европейскими странами», — сказал он.

Президент Украины уточнил, что ранее обсуждал этот вопрос с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. «Думаю, им нужны определенные альтернативные пути, и тогда они согласятся на эту идею», — добавил Зеленский.

После встречи с Зеленским Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о возможности полной победы Украины в войне с Россией, которую он охарактеризовал как «бумажного тигра» с серьезными экономическими проблемами. «Узнав и полностью поняв военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидев экономические проблемы, которые она создает для России, я считаю, что Украина при поддержке ЕС в состоянии бороться и отвоевать всю свою территорию», — написал Трамп. Он выразил уверенность, что «со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, изначальные границы, с которых началась эта война, вполне могут быть вариантом».

Президент США подчеркнул, что Россия «бесцельно сражается уже три с половиной года в войне, которую Реальной Военной Силе следовало бы выиграть меньше чем за неделю». «Это не отличает Россию. На самом деле, это очень сильно представляет ее «бумажным тигром»», — констатировал он. Трамп указал на проблемы с топливом в России из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, а также на то, что значительная часть российского бюджета уходит на войну против Украины, которая «обладает Великим Духом и становящейся только лучше».

«Украина сможет вернуть свою страну в ее первозданном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше! Путин и Россия находятся в больших экономических проблемах, и сейчас самое время для Украины действовать», — написал Трамп, добавив, что желает «всего наилучшего» обеим сторонам. Он также подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие НАТО, чтобы союзники «делали с ним все, что захотят». (svoboda.org; moscowtimes.ru)