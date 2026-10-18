Евросоюз столкнется с разрушительным ответом со стороны США в случае введения протекционистских мер против американских технологических компаний, включая Starlink. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на постоянного представителя США при ЕС Эндрю Паздера.

По его словам, Брюсселю «следует быть осторожным» и учитывать возможный мощный ответ Вашингтона, принимая во внимание размер американского рынка. «Если цель состоит в том, чтобы снизить конкурентоспособность Соединенных Штатов, то, на мой взгляд, это не является правомерной задачей для подобного рода законодательства, — заявил дипломат. — Нельзя повысить конкурентоспособность европейских компаний за счет снижения конкурентоспособности американских».

Согласно FT, Паздер выступил с таким заявлением в связи с тем, что Еврокомиссия предложила зарезервировать определенный спектр частот, позволяющий смартфонам напрямую подключаться к спутникам, исключительно для европейских компаний. Это ограничит доступ к частотам для фирм из Китая и США, в том числе для компании SpaceX, управляющей спутниковой сетью Starlink, указало издание.