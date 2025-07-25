Ученые из Китая вырастили рекордный по размеру кристалл селеногаллата бария (BGSe) — его диаметр достиг 60 мм. Как сообщает South China Morning Post, разработкой занимались специалисты из Хэфэйского института физических наук Китайской академии наук. Материал может лечь в основу создания мощного лазерного вооружения, предназначенного для поражения спутников с земной поверхности, пишет издание.

Одно из ключевых свойств BGSe — способность эффективно преобразовывать коротковолновое инфракрасное излучение в лучи среднего и дальнего инфракрасного диапазона. Кроме того, кристалл способен выдерживать мощность до 550 мегаватт на квадратный сантиметр — это примерно в десять раз превышает показатели аналогичных материалов, используемых в военных технологиях. Как отмечает SCMP, даже прототип лазерного преобразователя на основе BGSe (размером 10×10×50 мм) демонстрирует заметное превосходство над стандартными оптическими компонентами.

Это достижение совпало по времени с активизацией китайской программы по разработке оружия направленного действия. Как указывается в статье исследовательской группы под руководством профессора У Хайсиня, опубликованной в Journal of Synthetic Crystals, ускорение работы над проектами связано, в частности, с растущей озабоченностью китайских военных деятельностью спутников Starlink в зоне военного конфликта в Украине, а также с усилением американского влияния в космосе.

Ученые подчеркивают, что кристаллы BGSe имеют потенциал и в мирных сферах — например, в медицинской диагностике и инфракрасных системах слежения.

Одним из главных технических ограничений лазерного вооружения долгое время оставалась его склонность к перегреву и самоповреждению. Так, в 1997 году американский военный лазер MIRACL, работающий в среднем ИК-диапазоне, во время эксперимента по облучению спутника расплавил собственные детали, что стало свидетельством серьезных недостатков тогдашних технологий, отмечает SCMP.

Впервые кристалл BGSe был получен китайскими учеными в 2010 году и сразу же заинтересовал научное и оборонное сообщество благодаря своим уникальным характеристикам. Попытки воспроизвести эту разработку предпринимались и на Западе, но натолкнулись на сложности масштабного производства.

По сведениям South China Morning Post, технология выращивания BGSe чрезвычайно сложна: она требует температурного режима около 1020 °C, полной герметизации в условиях вакуума и длительного — почти месячного — производственного цикла. С 2020 года этот материал уже используется в передовых научных проектах в Китае. (moscowtimes.ru)