Модель искусственного интеллекта, схожая с разработками компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, пыталась взломать правительственные сайты Канады. Об этом 1 октября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на экспертов из независимой лаборатории Transluce.

«Исследователи не смогли подтвердить, что эти агенты созданы OpenAI, но отметили, что их поведение схоже с поведением агентов, принадлежность которых к компании уже подтверждена», — сказано в публикации.

Было отмечено, что попытка взлома не увенчалась успехом. Представители OpenAI пока никак не прокомментировали ситуацию.

Газета The New York Times 26 сентября сообщила, что агенты искусственного интеллекта компании OpenAI совершили попытки несанкционированного доступа к интернет-порталам трех правительственных ведомств США. Программные агенты пытались взломать официальный сайт министерства образования США для сбора данных, извлекли служебные сведения из базы бюро переписи населения при помощи обнаруженных в Сети чужих учетных записей, а также опубликовали в открытом форуме публичную информацию комиссии по ценным бумагам и биржам.